Marusic non si muove, Lazzari può partire: la Lazio valuta le mosse a destra
RASSEGNA STAMPA - Tra i pochi giocatori certi di rimanere anche il prossimo anno alla Lazio c’è Adam Marusic. Senatore dello spogliatoio, è uno dei capitani di questa squadra e ha appena rinnovato il contratto. Nel suo futuro c’è ancora il biancocelesti e la maglia da titolare a destra della difesa.
Diverso il discorso per il compagno di reparto. Ha già salutato Hysaj, arrivato alla scadenza del proprio contratto e quasi mai schierato nella stagione ormai alle spalle. Potrebbe salutare anche Lazzari, che quest’anno ha vissuto un ruolo da comprimario portando sicuramente a casa meno presenze del passato.
Decisiva per la permanenza dell’ex Spal sarà la traiettoria che prenderà il mercato. Lazzari non è un incedibile e, come riporta oggi il Messaggero, il contratto in scadenza a giugno 2027 fa riflettere la Lazio, che sarebbe pronta a lasciarlo partire qualora arrivassero offerte, con l’automatica promozione di Floriani Mussolini.