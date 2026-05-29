Marusic non si muove, Lazzari può partire: la Lazio valuta le mosse a destra

29.05.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Marusic non si muove, Lazzari può partire: la Lazio valuta le mosse a destra
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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Tra i pochi giocatori certi di rimanere anche il prossimo anno alla Lazio c’è Adam Marusic. Senatore dello spogliatoio, è uno dei capitani di questa squadra e ha appena rinnovato il contratto. Nel suo futuro c’è ancora il biancocelesti e la maglia da titolare a destra della difesa.

Diverso il discorso per il compagno di reparto. Ha già salutato Hysaj, arrivato alla scadenza del proprio contratto e quasi mai schierato nella stagione ormai alle spalle. Potrebbe salutare anche Lazzari, che quest’anno ha vissuto un ruolo da comprimario portando sicuramente a casa meno presenze del passato.

Decisiva per la permanenza dell’ex Spal sarà la traiettoria che prenderà il mercato. Lazzari non è un incedibile e, come riporta oggi il Messaggero, il contratto in scadenza a giugno 2027 fa riflettere la Lazio, che sarebbe pronta a lasciarlo partire qualora arrivassero offerte, con l’automatica promozione di Floriani Mussolini

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.