"Era imprendibile, ha pagato la storia dell'età": il racconto su Minala alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DoppioPasso Podcast, il procuratore Diego Tavano ha parlato di Joseph Minala (che seguiva in passato) e della sua carriera sin dagli inizi nella Primavera della Lazio. Di seguito le sue parole: "Minala è arrivato alla Lazio che faceva dieci gol da centrocampista: mangiava tutti, era imprendibile. È un ragazzo d'oro, secondo me ha pagato oltremodo questa storia dell'età, questa etichetta che gli hanno dato un po' ovunque. Ora è a Malta, per me è un giocatore forte e vi posso garantire che se lo vedete oggi è uguale a quando l'ho preso in Primavera. Tutte queste cose che gli hanno messo sopra... la genetica ci ha portato un po' fuoristrada. Mi dispiace per lui. In tanti ci ridono, ma quello è stato il vero razzismo, non accettarlo per quello che è. Lui ha sofferto e soffre ancora tantissimo, perché non ha potuto fare la carriera che avrebbe voluto".