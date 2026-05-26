Lotito: "Costretto a vendere la Salernitana. Lazio? Ho vinto tanto"
Ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno-Puglia il presidente Claudio Lotito è tornato a parlare del periodo in cui era, contemporaneamente, patron di Salernitana e Lazio.
"Alla Salernitana potevo rimanere altri due anni. Invece mi hanno obbligato a vendere, nonostante una delibera dell'assemblea della Lega di Serie A, approvata all'unanimità, dicesse che la società non doveva essere venduta il 30 dicembre se avesse superato il campionato. E invece l’hanno venduta il 31 dicembre, a mezzanotte meno un minuto, per 10 milioni".
“Se ho pensato più alla Salernitana che alla Lazio? No. Alla Lazio ho coperto un debito di 550 milioni e ho vinto tanto, che poi i tifosi mi contestino è un altro paio di maniche”.
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