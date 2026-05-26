WOMEN | Mancini brilla con la Lazio Primavera: secondo anno da capocannoniere
Mattinata importante quella di ieri per Sofia Mancini. L’attaccante della Lazio Women Primavera è stata infatti premiata presso il Salone d’Onore del CONI per aver vinto per il secondo anno consecutivo la classifica capocannoniere del Campionato Primavera 2 Femminile - Girone B. Un premio importante per la classe 2008, che nell’ultima giornata di Serie A Women ha trovato anche l’esordio in prima squadra. Di seguito il comunicato del club.
“Presso il salone d’Onore del Coni di Roma, si é svolto l`evento ‘B to Be, un giorno lungo una stagione’ dove sono state festeggiate e premiate le protagoniste del Campionato Serie B e Primavera 2 Femminile della stagione 2025/2026.
Durante l’evento, è stata premiata la giocatrice biancoceleste Sofia Mancini in quanto, con le sue 23 reti, è capocannoniere del Campionato Primavera 2 Femminile - Girone B. L’attaccante classe 2008 della Lazio Women Primavera si è riconfermata, per il secondo anno consecutivo, alla guida della classifica marcatrici”.