WOMEN | Mancini brilla con la Lazio Primavera: secondo anno da capocannoniere

26.05.2026 16:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
WOMEN | Mancini brilla con la Lazio Primavera: secondo anno da capocannoniere

Mattinata importante quella di ieri per Sofia Mancini. L’attaccante della Lazio Women Primavera è stata infatti premiata presso il Salone d’Onore del CONI per aver vinto per il secondo anno consecutivo la classifica capocannoniere del Campionato Primavera 2 Femminile - Girone B. Un premio importante per la classe 2008, che nell’ultima giornata di Serie A Women ha trovato anche l’esordio in prima squadra. Di seguito il comunicato del club.

Presso il salone d’Onore del Coni di Roma, si é svolto l`evento ‘B to Be, un giorno lungo una stagione’ dove sono state festeggiate e premiate le protagoniste del Campionato Serie B e Primavera 2 Femminile della stagione 2025/2026.

Durante l’evento, è stata premiata la giocatrice biancoceleste Sofia Mancini in quanto, con le sue 23 reti, è capocannoniere del Campionato Primavera 2 Femminile - Girone B. L’attaccante classe 2008 della Lazio Women Primavera si è riconfermata, per il secondo anno consecutivo, alla guida della classifica marcatrici”. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.