Lazio, Gattuso a Formello: dall’incontro con Fabiani alla stretta di mano con Sarri

Formello sarà presto la sua casa, ma Gennaro Gattuso il centro sportivo della Lazio già lo conosce. Ha avuto modo di visitarlo non troppo tempo fa, in un incontro a cui hanno preso parte tra gli altri anche il direttore sportivo Angelo Fabiani e quel Maurizio Sarri di cui l’ex CT prenderà il posto.

Per ritrovare l’incontro bisogna riavvolgere il nastro di circa un anno e tornare al 7 agosto 2025, quando l’allora CT della Nazionale fece visita a Formello insieme al capo delegazione Buffon e ai suoi assistenti Luigi Riccio (storico vice, potrebbe seguirlo anche alla Lazio) e Leonardo Bonucci. In quell’occasione Gattuso fu accolto da Fabiani e Bianchi e, dopo un primo scambio di saluti con Sarri, seguì dal campo l’allenamento della Lazio.

Obiettivo della visita a Formello era quello di incontrare i potenziali Azzurri della Lazio: da Rovella a Zaccagni passando per Provedel, oltre a Romagnoli e i vari Cataldi, Cancellieri, Pellegrini e Lazzari. Dopo averli incrociati per un pomeriggio, e mercato permettendo, si ritroverà presto ad allenare quotidianamente alla Lazio parte di questi calciatori. Non troverà, però, tra gli altri Pedro, Guendouzi (che aveva allenato a Marsiglia) e Basic (che aveva sfiorato all’Hajduk Spalato prima del mancato via libera di Lotito) con i quali si era intrattenuto sempre durante la visita a Formello.