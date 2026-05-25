Fabrizio Romano conferma: "Gattuso, c'è l'accordo con la Lazio"

25.05.2026 15:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fabrizio Romano conferma: "Gattuso, c'è l'accordo con la Lazio"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha scelto il sostituto di Maurizio Sarri. Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore biancoceleste: arrivano conferme a quanto la nostra redazione vi aveva anticipato.

A sottolineare l'accordo a un passo tra Gattuso e la Lazio è Fabrizio Romano, che ha annunciato il principio di accordo attraverso i suoi canali social. Di seguito il post.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.