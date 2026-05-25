Fabrizio Romano conferma: "Gattuso, c'è l'accordo con la Lazio"
25.05.2026 15:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha scelto il sostituto di Maurizio Sarri. Sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore biancoceleste: arrivano conferme a quanto la nostra redazione vi aveva anticipato.
A sottolineare l'accordo a un passo tra Gattuso e la Lazio è Fabrizio Romano, che ha annunciato il principio di accordo attraverso i suoi canali social. Di seguito il post.
🚨 Gennaro Gattuso, set to become the new Lazio manager to replace Maurizio Sarri.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Agreement set to be sealed. @MatteMoretto 🇮🇹 pic.twitter.com/HL11MKmAae
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.