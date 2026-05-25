Mattei critico: “Alla Lazio idee poco brillanti. La società dovrebbe..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha detto la sua su quello che potrebbe essere il mercato della Lazio, mettendo a paragone la gestione del club biancoceleste con quella del Como. Di seguito le sue parole:

“La Lazio lo dicevo ad inizio anno che era da questa posizione di classifica. Ora verranno ceduti i pochi che hanno mercato, l’obiettivo è fare cassa e diminuire il tetto degli ingaggi. Arriveranno calciatori sconosciuti, sempre per lo stesso motivo: non spendere e risparmiare. Questa sarà l’estate che dovranno vivere i tifosi della Lazio. La storia non cambia".

"Ieri Fabregas ha detto che lo scorso anno hanno puntato sui giovani, ma ora in Champions servono calciatori pronti. La linea, cara Lazio, non la detta la società, ma il tecnico che dovrebbe essere accontentato. A Como ci sono soldi e idee, alla Lazio le idee non sono state brillanti”.