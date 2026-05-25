Lazio, per Pisacane c'è la fila: lo vuole anche il Bologna. I dettagli
25.05.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nome caldo per l'estate. Nel valzer della panchine di Serie A c'è in ballo anche Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. La Lazio lo tiene d'occhio per il post Sarri, sempre più vicino all'addio e all'Atalanta. Ma come riportato da Tuttomecatoweb.com, sul tecnico rossoblù c'è pure il Bologna nel caso in cui salutasse Vincenzo Italiano, nel mirino del Napoli come candidato per sostituire Conte.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.