Lazio, per Pisacane c'è la fila: lo vuole anche il Bologna. I dettagli

25.05.2026 13:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, per Pisacane c'è la fila: lo vuole anche il Bologna. I dettagli
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Nome caldo per l'estate. Nel valzer della panchine di Serie A c'è in ballo anche Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. La Lazio lo tiene d'occhio per il post Sarri, sempre più vicino all'addio e all'Atalanta. Ma come riportato da Tuttomecatoweb.com, sul tecnico rossoblù c'è pure il Bologna nel caso in cui salutasse Vincenzo Italiano, nel mirino del Napoli come candidato per sostituire Conte.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.