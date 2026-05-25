Serie A, Abete: "Toro-Juve? Brutta pagina del nostro campionato"
A margine del Premio USSI Giancarlo Abete ha detto la sua su quanto accaduto nella serata di ieri prima del derby della Mole tra Torino e Juventus, iniziato con più di un'ora di ritardo e che quindi non ha garantito la contemporaneità con le altre gare dell'ultima giornata di campionato.
“Se ne sarebbe fatto volentieri a meno. Brutta pagina in chiusura di campionato e ulteriore motivo di riflessione su tante contraddizioni che esistono nel nostro lavoro. C'è un livello di esasperazione non comprensibile. Sappiamo cosa vuol dire il derby a Torino ma non può andare così. Come sempre sarà necessario l’accertamento delle responsabilità ma c’è la necessità di fare una riflessione su come riuscire a far sì che il nostro mondo sia più sereno", queste le sue parole.
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