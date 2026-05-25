Calciomercato Lazio | Dopo Pedraza, pronto l'arrivo di un altro difensore: ecco chi
25.05.2026 09:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio si è ufficialmente conclusa sabato sera ed è il momento di programmare la prossima. È molto probabile che la rosa biancoceleste subirà una rivoluzione attraverso le cessioni ed è per questo che la società si sta già muovendo in entrata.
Come riporta la Repubblica, oltre all'arrivo di Pedraza, già accordato nel mercato invernale, il primo acquisto della sessione estiva sarà Sergi Dominguez, difensore centrale della Dinamo Zagabria.
Come spiega il quotidiano, la Lazio segue il 21enne già da tempo: di nazionalità spagnola e cresciuto nel Barcellona, prima B (41 presenze) e poi la prima squadra (3 presenze), è arrivato in Croazia la scorsa stagione, collezionando 29 presenze e 2 gol.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.