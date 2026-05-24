Lazio, ipotesi Mister X per il post Sarri: spunta il nome di un altro ex

24.05.2026 16:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, ipotesi Mister X per il post Sarri: spunta il nome di un altro ex

In casa Lazio prosegue il casting per la panchina. Maurizio Sarri è pronto a lasciare Formello e la dirigenza sta sondando i profili di diversi tecnici per individuare un sostituto. Tra i candidati, i più quotati sembrano essere Raffaele Palladino, Fabio Pisacane e Gennaro Gattuso, mentre partono più indietro Thiago Motta, più interessato a un'esperienza all'estero, e l'ex Sergio Conceicao, interessato a tornare Italia, ma ancora legato all'Al-Ittihad.A questa shortlist, però, potrebbe aggiungersi il nome di un altro grande ex.

Secondo Tuttomercatoweb.com, la società avrebbe messo nel mirino anche Hernan Crespo, libero da marzo dopo la parentesi conclusa a marzo con il San Paolo. Per il Valdanito si tratterebbe di un ritorno in biancoceleste, dove ha giocato dal 2000 al 2002, ma la Lazio non è l'unico club di Serie A sulle sue tracce. L'argentino, infatti, avrebbe avuto contatti anche con il Parma, che starebbe valutando possibili alternative in caso di separazione con Carlos Cuesta.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.