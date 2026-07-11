Calciomercato Lazio | Fumata grigia per Dominguez: Fabiani è in attesa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il blitz a Spalato del ds Angelo Fabiani non ha portato i frutti sperati, ma ha portato a dei passi in avanti. "Non ci sono novità, stiamo lavorando", aveva parlato così il ds in esclusiva ai nostri microfoni in merito alla trattativa per Sergi Dominguez.

Nella serata di Giovedì, Fabiani è rientrato a Roma con un nulla di fatto. La Lazio ha offerto 10 milioni di euro, bonus compresi, mentre la Dinamo Zagabria ne chiede 15 (il 20% va al Barcellona). Il presidente Boban è stato chiaro con Fabiani, ma anche con l'amico Gattuso.

La visita in Croazia avrebbe però ammorbidito le richieste relative al pagamento immediato, si cerca comunque una formula che metta tutti d'accordo. Le novità sono però attese nei prossimi giorni: come riporta Il Messaggero, la risposta della Dinamo Zagabria è attesa entro lunedì. In caso di esito negativo della trattativa, che resta comunque in salita, la Lazio continua a guardarsi intorno tra talent room e l'idea Comuzzo della Fiorentina.