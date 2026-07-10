Lazio, in quattro saltano i test all'Isokinetic: il motivo

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AGGIORNAMENTO ORE 15:26 - Non solo Patric e Noslin, anche Cataldi e Isaksen risultato assenti. Il centrocampista e il danese non hanno effettuato i test insieme al resto dei compagni, rimandandoli ai prossimi giorni.

Proseguono le visite mediche di rito in casa Lazio. La prima parte si è svolta nella giornata di ieri a Formello, all'interno del Lazio Lab, mentre oggi la squadra sta sostenendo i test atletici all'Isokinetic. I biancocelesti stanno arrivando a scaglioni alla struttura, ma non si sono visti né Patric né Noslin. Entrambi non si presenteranno.

L'olandese, come anticipato ieri, è alle prese con l'influenza e dunque, ha rimandato le visite di idoneità. Lo spagnolo invece, non sosterrà i test nella giornata di oggi ma nei prossimi giorni.

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