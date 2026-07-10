L'ex Roma Andreazzoli torna in panchina: ecco dove

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L’ex allenatore della Roma Aurelio Andreazzoli è pronto a tornare in panchina. Il tecnico sarà infatti la nuova guida della Fiorentina Primavera.

Ad annunciarlo il club viola con un comunicato ufficiale sul proprio sito: “ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola.

Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli.

Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali.

Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club”.

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