Mondiali 2026 | Francia in semifinale, affronterà Spagna o Belgio: il programma

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Il primo verdetto verso la semifinale è arrivato nella giornata di ieri: la Francia batte 2-0 il Marocco e accede così alla semifinale del Mondiale. Oggi scoprirà il suo avversario: alle ore 21:00, infatti, si affronteranno Spagna e Belgio. Chi vincerà, affronterà Mbappé e compagni. Dall'altro lato del tabellone, osservano con attenzione Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera. Di seguito il programma.

SPAGNA - BELGIO (Ore 21:00)