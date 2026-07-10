Napoli, Lucca un errore di valutazione? Guffanti: "Non voglio sminuire..."

L'osservatore Riccardo Guffanti, ex area scouting di Udinese e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli affrontando vari temi sul club partenopeo. In particolare, ha parlato di Lorenzo Lucca, tra i profili seguiti dalla Lazio nel ruolo di centravanti e che sembra essere in uscita dal Napoli. Di seguito il suo pensiero.

"Gli errori si definiscono dopo aver visto il rendimento di un giocatore. All'inizio non è mai un errore, perché Lucca era seguito da tantissimi club. Se è costato tanto o poco lo si dice sempre alla fine. Per quello che sono state le sue prestazioni oggi potremmo dire tutti che è costato tanto. Però non voglio sminuire le vostre capacità giornalistiche nel valutare un'operazione. Quando è stata fatta, vi posso assicurare che Lucca in quel momento era considerato uno degli attaccanti italiani più interessanti. Tante volte è anche bello acquisire un giocatore italiano che in quel momento viene considerato importante. Quindi il Napoli non ha fatto un errore a prenderlo. Oggi, per quello che sono state le sue prestazioni e per quanto ha dato al Napoli, potremmo dire tutti che avremmo speso meno, o forse non avremmo speso neanche un euro viste le prestazioni. Sarebbe stata alta qualsiasi cifra. Ma questo lo si determina sempre alla fine. Vale per tutte le cose. Tu vai a comprarti un bel vestito che in vetrina ti piace, lo prendi, poi quando lo indossi non ti piace più e non lo metti. Allora hai speso male i tuoi soldi, ma lo dici solo dopo. Scusate questa metafora".

"Le società ragionano sempre in base all'età del giocatore, a quanto si è investito e a quanto eventualmente si può recuperare. Un giocatore lo puoi recuperare sportivamente, ma anche economicamente. Questo vale per il Napoli come per qualsiasi società, perché esistono il costo economico, il valore sportivo e il valore economico del giocatore. Secondo me le società aspettano sempre il giocatore oppure trovano soluzioni, come un prestito, affinché il campo possa rideterminare un valore economico. Questa è la strategia. Poi, se mi chiedi se il Napoli debba continuare a crederci tenendolo in rosa, questa è una valutazione che faranno loro in base alle caratteristiche della squadra. Perché Lucca ha comunque caratteristiche che oggi vengono ricercate molto dalle società".