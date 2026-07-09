Lazio, doppio affare con la Dinamo Zagabria? Sul tavolo Dominguez e Stojkovic
09.07.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Se sulla trequarti regna l'incertezza, tra Asp che ha dato la disponibilità al Deportivo e Stojkovic che costa troppo, in difesa la Lazio è pronta ad affondare il colpo per Sergi Dominguez. Il centrale è il primo obiettivo per raccogliere l'eredità di Mario Gila e nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti con la Dinamo Zagabria.
I croati chiedono 15 milioni di euro, mentre i biancocelesti puntano a chiudere intorno agli 11. Come spiega il Corriere dello Sport, sul tavolo potrebbe finire anche il nome di Luka Stojkovic: sfumato Asp, la Lazio valuta l'ipotesi di un doppio affare con il club croato, anche se resta un'operazione complicata sul piano economico.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.