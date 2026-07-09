Lazio, arrivano due 2010 per il Settore Giovanile: di chi si tratta
09.07.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Immobile o quasi in entrata il mercato della prima squadra della Lazio, più attivo invece quello del Settore Giovanile. Al netto di diversi addii andati in scena, infatti, non mancano anche operazioni in entrata.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, allora, sarebbero due i nuovi innesti portati a Formello da Tobia Assumma, nuovo responsabile del settore giovanile della Lazio.
Si tratterebbe di due calciatori classe 2010, entrambi di nazionalità bulgara:il portiere Umut Bekirov e il centravanti Kaloyan Nedev. Entrambi si metteranno a disposizione delle Under della Lazio per la prossima stagione.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.