Lazio, inizia la stagione: il programma tra visite e conferenza di Gattuso
09.07.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Parte oggi ufficialmente la nuova stagione in casa Lazio. A partire dalla mattinata odierna a Formello andranno infatti in scena le visite mediche che comprenderanno anche i consueti test atletici nella giornata di domani.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, poi, domani sarebbe prevista anche la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico della Lazio, nonostante dal club non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali in tal senso.
Archiviate le visite mediche, la Lazio si troverà in campo agli ordini di Gattuso a partire da lunedì 13 luglio, con la prima parte del ritiro in programma e una lunga serie di doppie sedute già calendarizzate.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.