UFFICIALE - Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato
08.07.2026 21:02 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere arrivato nell'estate del 2022 alla Lazio, lascia la Capitale dopo 4 anni per trasferirsi in nerazzurro. A dare l'annuncio, dopo un post social della società meneghina, è stata la stessa Lazio con il seguente comunicato ufficiale.
"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all'FC Internazionale Milano. Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League. Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.