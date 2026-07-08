Calciomercato Lazio | Coppola verso il ritorno al Paris FC: le ultime
08.07.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si fa sempre più difficile il ritorno di Diego Coppola in Serie A. C'è la Lazio su di lui, interessata da settimane al suo profilo. Ma il suo destino sembra essere di nuovo in Francia, al Paris FC, dove ha passato gli ultimi sei mesi insieme a Ciro Immobile. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, proseguono i contatti tra il Brighton e il club francese per riportare a Parigi il centrale italiano. Le parti sono al lavoro per arrivare alla fumata bianca. Intanto la Lazio si allontana e punta verso la Croazia per Sergi Dominguez.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.