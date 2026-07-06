Lazio, ecco la campagna abbonamenti: date, prezzi e tutti i dettagli

Fonte: sslazio.it

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"La vendita Abbonamenti 2026/27 prenderà il via mercoledì 8 luglio e terminerà giovedì 20 agosto. L’abbonamento consentirà di assistere alle gare casalinghe della S.S. Lazio relative alla Serie A Enilive e alla prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa e sarà articolato in due fasi:

FASE 1 - RINNOVO

Rinnovo con prelazione sul posto e possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi

Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 luglio e fino alle ore 23:59 di mercoledì 15 luglio i vecchi abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento, mantenendo il posto della stagione scorsa. Nello stesso periodo sarà inoltre possibile acquistare nuovi abbonamenti sui posti rimasti disponibili nei vari settori.



Rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi

Dalle ore 12:00 di giovedì 16 luglio e fino alle ore 23:59 di martedì 21 luglio la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati, che ancora non avranno rinnovato: in questa fase scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi dalla prelazione.

FASE 2 - VENDITA LIBERA

Vendita aperta a tutti

Dalle ore 16:00 di giovedì 23 luglio e fino alle ore 23:59 di giovedì 20 agosto sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti rimasti disponibili".

SCORRI IN FONDO PER I PREZZI

Sono previste tariffe ridotte per le seguenti categorie:

Aquilotto

La tariffa Aquilotto è riservata alle ragazze e ai ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2012.

Questa tipologia di abbonamento è valida per 15 partite (compresa la prima gara casalinga di Coppa Italia Frecciarossa) con possibilità di acquistare il biglietto in prelazione in occasione delle partite contro Inter, Juventus, Milan e Roma.

L’abbonamento Aquilotto, in tutti i settori dello stadio, deve comunque essere acquistato necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto (intero, donna e over 65) fino a un massimo di 3 abbonamenti Aquilotto per ogni abbonamento adulto.

Under 16

La tariffa Under 16 è dedicata a ragazze e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2010 ed è disponibile per tutti i settori dello stadio.

Donna

La tariffa Donna è dedicata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori dello stadio fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

Over 65

La tariffa Over 65 è dedicata ai nati prima del 1° gennaio 1961 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario laterale e Tribuna Monte Mario Centrale.

Invalidi 100%

Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti l’invalidità al 100%.

La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

Il beneficiario di questa tariffa potrà rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

Disabili in carrozzella con Accompagnatore

Per accedere a questa tariffa ridotta, occorre essere in possesso della documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno.

Saranno emessi due abbonamenti:

1) Uno gratuito per la persona con disabilità;

2) Uno per il suo accompagnatore al prezzo di 250€.

Gli abbonamenti saranno disponibili nel settore dedicato “Tevere Disabili” fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche in questo caso il rinnovo o l’acquisto potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

Bambini fino a 4 anni

Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2022 potranno accedere allo stadio senza titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto.

All’interno dello stadio non potranno occupare un posto a sedere, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore.

Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso".