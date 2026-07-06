Lazio, riflessioni su Lulic in società: Lotito chiamato a decidere
06.07.2026 09:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - La settimana che porterà al raduno della Lazio, in programma giovedì, sarà decisiva anche per il futuro dell'assetto dirigenziale.
Dopo il mancato accordo con Angelo Peruzzi per il ruolo di club manager, Claudio Lotito avrebbe valutato anche il clamoroso ritorno di Senad Lulic, questa volta in una veste dirigenziale. Non è escluso che l'idea iniziale fosse quella di affiancare proprio Peruzzi e l'ex capitano.
Come scrive il Corriere dello Sport, la manifestazione dei tifosi del 2 luglio ha però rallentato i piani del presidente, che nelle prossime ore deciderà se provare a convincere Lulic a rientrare o rinunciare all'inserimento di una figura di raccordo tra società, allenatore e squadra.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.