Calciomercato Lazio | Intreccio Asp Jensen: c'è un doppio inserimento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Aumenta la concorrenza per Asp Jensen. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, su di lui ci sarebbe anche l'Udinese, che avrebbe già un principio di accordo con il Bayern Monaco. Al momento, però, il danese non gradirebbe la destinazione bianconera. Nelle prossime ore la Lazio dovrà colmare la distanza nella corsa al calciatore, tenendo d'occhio l'inserimento del Depor che sta guadagnando terreno dopo aver proposto al classe 2006 più spazio e più minutaggio.

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Jonathan Asp Jensen. Vi abbiamo raccontato del forte interesse della Lazio, che nei giorni scorsi ha trovato anche un accordo di massima con il Bayern Monaco per il suo arrivo a Formello. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a stretto giro (probabilmente lunedì) è previsto un contatto tra i due club per definire l'affare. Ultimamente la trattativa si era un po' bloccata, la società biancoceleste era impegnata soprattutto a chiudere le cessioni di Romagnoli e Provedel (presto anche di Gila al Milan). Con qualche milione in cassa da poter spendere, in virtù della sanzione del mercato a saldo zero, ora si cercherà di trovare l'intesa totale per l'acquisto del classe 2006. Ma bisognerà fare in fretta.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, su Asp Jensen ci sarebbe anche l'interesse del Deportivo La Coruña, tornato in Liga dopo dieci anni. Oltre ad accelerare per Amatucci della Fiorentina, il club spagnolo starebbe spingendo anche per il danese del Bayern Monaco. Ma ancora non c'è nessun accordo tra le parti, e nemmeno con il giocatore. La partita è quindi apertissima. La Lazio dovrà stare attenta alla concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Asp Jensen, che nell'ultima stagione ha realizzato 9 gol e 6 assist in 39 presenze in prestito al Grasshopphers, in Svizzera. Sarebbe il secondo acquisto che sbarca a Formello, dopo quello a parametro zero di Pedraza.