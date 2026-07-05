Lazio | Romagnoli - Al-Sadd, attesa per l'ufficialità: ecco quando può arrivare
05.07.2026 10:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli è pronto a salutare la Lazio. I suoi tifosi già li ha salutati con un video-messaggio durante la manifestazione tenutasi il 2 luglio a Roma, annunciando di fatto il lieto fine della trattativa tra Lazio e Al-Sadd. L'annuncio ufficiale, però, ancora non è arrivato. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.