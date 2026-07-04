Ex Lazio | L'Atalanta propone Maldini al Cagliari: ecco la risposta
04.07.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Daniel Maldini è sempre più lontano dall'Atalanta. Ormai è ai margini del progetto nerazzurro, non sembra avere spazio per restare nemmeno con Sarri in panchina. I due hanno lavorato insieme alla Lazio negli ultimi sei mesi, ma non è andata proprio benissimo. Tanto che la società biancoceleste ha deciso di non riscattare il figlio di Paolo (il prezzo era di 14 milioni). Per questo ora potrebbe lasciare di nuovo Bergamo: come riportato da Tuttomercatoweb.com, Maldini è stato offerto al Cagliari (oltre a El Bilal Touré) nell'operazione relativa all'acquisto di Gaetano. Il club rossoblù non ha accettato la proposta arrivata da Zingonia, visto che non rietiene il calciatore funzionale alla causa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.