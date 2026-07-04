Ex Lazio | Petkovic saluta l'Algeria: la decisione dopo i Mondiali 2026

04.07.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Petkovic saluta l'Algeria: la decisione dopo i Mondiali 2026
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© foto di Uefa/Image Sport

Vladimir Petkovic lascia l'Algeria. Sembra ormai certo dell'addio dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026, maturata ai sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 contro la Svizzera. Per questo, con ogni probabilità, l'ex allenatore della Lazio rimarrà senza squadra dopo due anni alla guida della nazionale africana. Il suo percorso nel torneo si era fermato immediatamente dopo la fase a gironi, chiusa al terzo posto dietro Argentina e Austria (e davanti alla Giordania). 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.