Formula 1 | Ferrari, assalto ad Antonelli: Hamilton chiede aiuto a Leclerc
04.07.2026 18:21 di Giovanni Parterioli
A Silverstone una Ferrari eccezionali dopo la Sprint Qualifying e Race continua ad essere li pronta a ribaltare le gerarchie del Campionato del Mondo di Formula 1 in Inghilterra. La Ferrari insegue la Mercedes e chi ha le idee chiare è come al solito Lewis Hamilton. L'inglese numero 44 della Ferrari ha infatti chiesto chiaramento a Leclerc un qualcosa di particolare. Una vera e propria richiesta di aiuto. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON-LECLERC <<<