Calciomercato Lazio | Bjerkebo sul futuro: "È un'ottima squadra. La situazione..."

Isak Bjerkebo è uno dei nomi accostati alla Lazio nelle ultime settimane. Il classe 2003 è di proprietà del Sirius, in patria sta facendo molto bene tanto da finire nei radar non solo dei biancocelesti, ma anche di Parma e Fiorentina. Intercettato dai microfoni di Fotbollskanalen, il giocatore ha parlato del suo futuro e dell'interesse dei club: "Sono davvero ottime squadre, ma sono loro (gli agenti, ndr) a occuparsi di quella parte, e quando avrò qualcosa su cui prendere una decisione, lo farò. Ma la mia priorità è semplicemente giocare".

"È davvero difficile. Se fosse stato facile, probabilmente la decisione sarebbe già stata presa, ma è difficile. Quando arriverà il momento, dovrò rifletterci attentamente. La situazione ideale per me è che tutto vada nel miglior modo possibile sia per la mia carriera che per il Sirius. Che questo significhi restare qui o essere ceduto, non lo so".

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Pubblicato il 04/07