Libertà! Il grido di un popolo che non vuole più sopravvivere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ci sono manifestazioni che si raccontano con i numeri. E poi ce ne sono altre che si raccontano con i brividi. Quella andata in scena ieri appartiene alla seconda categoria. Migliaia di laziali hanno sfidato il caldo, la fatica, mettendo persino a rischio il proprio benessere pur di esserci. Non per una coppa. Non per una finale. Non per festeggiare una vittoria. Ma per difendere un'idea. Per reclamare il diritto di tornare a sognare. È qui che finisce ogni discussione. Perché quando un popolo arriva a togliere qualcosa a se stesso pur di provare a riprendersi il proprio futuro, significa che il punto di non ritorno è stato abbondantemente superato. Ventidue anni sono lunghi. Abbastanza per trasformare il malcontento in rabbia, la rabbia in resistenza e la resistenza in una coscienza collettiva. Oggi quella coscienza cammina. Canta. Si abbraccia. Si riconosce. E soprattutto non ha più paura.



Qualcuno continua a pensare che basti aspettare. Che prima o poi tutto passerà. Che il tempo consumi anche la protesta. Ma è proprio qui che si commette l'errore più grande. Perché questa non è più una contestazione. È un'identità. È un incendio acceso tanti anni fa che, invece di spegnersi, ha trovato nuova legna ad alimentarlo. È un'onda che non torna indietro. È un popolo che ha scelto di privarsi perfino della normalità di una domenica allo stadio pur di lanciare un messaggio che ormai attraversa l'Italia e arriva ben oltre i confini di Roma. Come si fa a restare sordi davanti a migliaia di persone che scelgono la strada? Come si fa a non interrogarsi davanti a famiglie, ragazzi, professionisti, ex calciatori, artisti e semplici tifosi uniti dalla stessa parola? Libertà. Perché è questa la parola che ieri ha riempito l'aria. Libertà da una situazione che tanti ritengono ormai insostenibile. Libertà di poter immaginare una Lazio diversa. Libertà di tornare a parlare di calcio e non soltanto di sopravvivenza. La Lazio è dei laziali. È questa l'unica certezza rimasta in piedi. E nelle difficoltà un popolo non si divide. Si stringe. Diventa muro. Diventa trincea. Diventa una barriera invalicabile. E resta lì, composto ma irremovibile, aspettando che qualcuno possa finalmente applicare una nuova serratura ai cancelli di Formello e consegnarne le chiavi a chi sarà capace di scrivere un domani diverso.



Da queste colonne quel grido non poteva restare senza eco. Lalaziosiamonoi.it ha raccontato ogni istante di questa giornata. Lo ha fatto come sempre: ascoltando, documentando, raccogliendo ogni voce, ogni immagine, ogni testimonianza. Perché una redazione non è soltanto un luogo di lavoro. È una comunità di persone che vive la Lazio prima ancora di raccontarla. Editore, direttore, giornalisti, collaboratori: siamo un'unica voce. Un unico cuore. Una sola parte di quel muro biancoceleste che da anni resiste e che oggi si è fatto ancora più compatto. Continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto: raccontare, testimoniare, amplificare il sentimento di un popolo senza arretrare di un centimetro. Perché il nostro compito è informare, ma il nostro privilegio è poterlo fare accanto a chi ama questa maglia con la stessa intensità con cui la viviamo noi. Non sappiamo quando arriverà il giorno della svolta. Non sappiamo chi scriverà il prossimo capitolo della storia della Lazio. Sappiamo però che quando migliaia di persone si alzano in piedi per difendere il proprio amore, quel messaggio non può essere ignorato. E allora anche il nostro grido si unisce al loro. Lo stesso che ieri ha attraversato Ponte Milvio, ha percorso Roma e continuerà a riecheggiare ovunque ci sia un laziale. Libertà. Libertà. Libertà!

Pubblicato 03/07