Lazio, torna di moda Sergi Dominguez? Un dettaglio può cambiare tutto
RASSEGNA STAMPA - Nel lungo elenco di difensori accostati alla Lazio rispunta uno dei primi nomi inseriti in lista, quello di Sergi Dominguez. Il no iniziale della Dinamo Zagabria non sembra infatti aver fatto desistere i biancocelesti, che potrebbero tornare a sondare il terreno.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, il nome di Sergi Dominguez potrebbe tornare di moda soprattutto sul gong del mercato. La Lazio continua a ritenere lo spagnolo una delle prime scelte e aspetta i prossimi sviluppi per valutare il da farsi.
Tra il 18 e il 26 agosto infatti la Dinamo Zagabria sarà impegnata nei playoff di Champions League con il Viking e non è da escludere che le cose possano cambiare dopo il doppio confronto. La Lazio attende e rimane alla finestra.