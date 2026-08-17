Lazio, il Porto accelera per Nuno Tavares? Come stanno davvero le cose

La mancata convocazione per i problemi fisici e l’eliminazione di tutte le foto con la Lazio da Instagram, al netto della storia postata poi dallo stadio, sembrano essere due indizi che insieme fanno una prova: Nuno Tavares potrebbe davvero lasciare Formello. Il terzino portoghese, che aveva iniziato bene con Gattuso, ha visto nel corso del ritiro diminuire le sue chance di titolarità e qualche problema fisico ne ha rallentato il percorso. La Lazio ha bisogno di cedere un giocatore a sinistra e per Pellegrini, principale candidato, nulla si è mosso per ora.

Anche per questo Tavares sembra essere il principale indiziato per i saluti. Club interessati del resto non mancano: dall'ipotesi Milan (al netto di un complesso coinvolgimento di Tomori) fino alle solite sirene turche di Galatasaray e Besiktas: club interessati al terzino della Lazio non mancano. All'elenco, poi, va aggiunto anche il Porto, la cui situazione sembra però diversa rispetto a quella descritta negli ultimi giorni e merita un approfondimento.

Rispetto allo sprint improvviso del Porto per assicurarsi Nuno Tavares di cui si parla in Italia, la testata lusitana A Bola interviene a fare chiarezza. Il club portoghese starebbe davvero valutando il terzino della Lazio, senza però portare avanti nessuno sprint per ora e anzi tenendo la questione in secondo piano. Al momento la dirigenza del Porto sta lavorando infatti ad altre trattative, tra cui quella dell'arrivo di Gimenez, e solo una volta completata la questione l'attenzione virerà sulla fascia sinistra della difesa. Dove c'è da far partire prima una pedina (più Francisco Moura di Zaidu) per poi accogliere un nuovo giocatore. Solo a quel punto entrerebbe in gioco Tavares, tra l'altro come seconda scelta dopo Souza che però difficilmente sarà liberato dal Tottenham. La situazione del portoghese resta dunque da monitorare e al momento ben lontana dal trovare una soluzione.