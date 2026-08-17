Formula 1 | Ferrari, Hamilton fa impazzire i tifosi: ecco cosa sta facendo

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La Ferrari rischia tutto e nei prossimi due GP porta tante novità che fanno sperare i tifosi per la rincorsa ad Antonelli. Ma dietro a tante novità c'è una mano. Non solo quella di Vasseur e degli ingegneri, ma quella di Lewis Hamilton. Il ruolo del sette volte campione del mondo nella risalita della Ferrari dopo un 2025 orribile è fondamentale. Anche prima delle vacanze ha fatto qualcosa di importante. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> HAMILTON FERRARI <<<