Lazio | Zaccagni a LSC: "Preso un pugno in faccia. Serve più coraggio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il capitano Mattia Zaccagni, al termine della partita contro il Mantova, che ha rappresentato l'eliminazione dei biancocelesti dalla Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

"Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l'inizio del campionato".

"È una questione tattica? Qui la questione tattica non c'entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un'esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato".

"Di cosa abbiamo bisogno? Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c'è una buona alchimia nel gruppo. Quest'inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto".