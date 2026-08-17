Lazio, Gattuso e il ruolo di Frattesi: ecco come giocherà
17.08.2026 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la sconfitta e l'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del nuovo acquisto Davide Frattesi e su quello che sarà il suo ruolo con la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole a riguardo: “Frattesi è una mezzala che si butta, come Dele-Bashiru. Lo vedo così, è un giocatore che deve rompere, gli piace inserirsi. Penso che le sue caratteristiche siano queste".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.