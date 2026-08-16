Lazio - Mantova, Modesto: “Consapevoli di chi andiamo ad affrontare”
16.08.2026 20:55 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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A pochi istanti dal fischio d’inizio di Lazio - Mantova ha parlato ai microfoni di Mediaset l’allenatore della squadra lombarda Francesco Modesto. Di seguito le sue parole: “I ragazzi son pronti perché vogliono confrontarsi con una grande squadra. Anche se ci saranno tanti errori li andremo a rivedere, la squadra è consapevole di chi andrà ad affrontare”.
Prosegue Modesto: “La nostra ambizione è di essere umili, l’umiltà fa parte del nostro dna. Aver cambiato tanti giocatori e aver quelli dell’anno scorso che aiutano i nuovi è una responsabilità da parte nostra come staff tecnico e calciatori perché dobbiamo affrontare un campionato di Serie B bello, divertente, ma duro fino alla fine”.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.