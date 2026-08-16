Lazio, i convocati di Gattuso per il Mantova: out Romagnoli! C'è Frattesi
16.08.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dalla gara di Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Assenti Patric, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares, Cataldi, Isaksen e Artistico. Presente invece il nuovo acquisto Frattesi. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.