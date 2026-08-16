Lazio, nuovo numero per Galassi: ecco quale ha scelto
16.08.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cambio numero per Bruno Galassi. Appena arrivato dal Real Madrid, inizialmente aveva scelto il 16. Poi però l'ha lasciato al nuovo acquisto Davide Frattesi, trasferitosi dall'Inter proprio nei giorni scorsi. Per questo, il giovane centrocampista ha deciso di prendere il numero 8, come si legge nei convocati di Gattuso per la gara di Coppa Italia contro il Mantova.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.