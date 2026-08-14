Lazio | Frattesi, che gesto: ferma il van e fa la foto con un piccolo tifoso - VIDEO

Davide Frattesi si è già contraddistinto a poche ore dal suo ritorno nella Capitale. Il nuovo centrocampista della Lazio al momento del suo arrivo a Formello, dove ha sostenuto le visite mediche di rito, appena entrato nel cancello che portava all'interno del centro sportivo ha deciso di fermare il van su cui era a bordo.

Il giocatore, infatti, è voluto scendere per poter accontentare il sogno di un bambino, che lo stava aspettando, di poter scattare un selfie con lui. Un piccolo gesto per la felcità di un tifoso della Lazio. Il giusto modo per iniziare questa nuova avventura.