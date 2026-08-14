Lazio, ecco Frattesi: il calciatore a Linate... ma il volo è in ritardo - FT

La Lazio è pronta ad accogliere Davide Frattesi. Dopo ore caldissime segnate da uno stop nel trasferimento Lazio e Inter hanno sbloccato la situazione e il giocatore è ora atteso a Roma per le prime visite mediche di rito (che si svolgeranno a Formello).

Tutto confermato quindi con Frattesi che è arrivato all’aeroporto di Linate direzione Capitale come si vede nello scatto. Il giocatore, però, deve ancora aspettare. Stavolta nessun problema burocratico, ma solo un ritardo del volo di linea che lo porterà Fiumicino. Un'oretta di attesa in più e intorno alle 18 il calciatore arriverà nello scalo capitolino per iniziare la sua avventura con l'aquila sul petto.

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