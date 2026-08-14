Calciomercato Lazio | Er Faina: "Icardi può diventare una possibilità..."

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Damiano Er Faina, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato della situazione relativa a Mauro Icardi che, come vi abbiamo raccontato, è stato proposto alla Lazio negli scorsi giorni.

"Icardi è stato proposto. Il procuratore di Icardi si affida a intermediari molto importanti. Lui è stato proposto anche alla Fiorentina. Ha aperto a più destinazioni, compresa la Lazio. Lui chiede 6 milioni. Mi dispiace aver letto delle critiche nei suoi confronti. Da quello che so io la Lazio può arrivare a 2,5 milioni di stipendio. Se non dovesse trovare squadra può diventare una possibilità per l'ultima settimana di mercato".