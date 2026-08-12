Lazio, Frattesi in dirittura d'arrivo: la reazione dei tifosi

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'operazione che porta l'ex Sassuolo nella Capitale, infatti, è in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato a 15 milioni di euro. Lo scambio di documenti starebbe avvenendo proprio in queste ore e il popolo laziale, intanto, ha intasato di commenti i profili social del calciatore: "Ti aspettiamo di nuovo a casa", "Benvenuto", "La Lazio ti aspetta", sono alcune delle reazioni dei tifosi biancocelesti.

Per Frattesi è un clamoroso ritorno a Formello dopo esser cresciuto con la maglia della Lazio nel settore giovanile. I laziali non vedono l'ora di accoglierlo a braccia aperte.