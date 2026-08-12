Calciomercato Lazio | Artistico può restare a Formello: dipende Ratkov e Dia

CALCIOMERCATO LAZIO - Cosa succederà con Gabriele Artistico? Se il suo futuro sembrava destinato a un addio dalla Capitale, visto il forte interesse di club di Serie B, ma anche di Serie A, oggi le cose sembrerebbero esser cambiate. Secondo quanto viene riportato dall'edizione odierna del Messaggero, infatti, non è da escludere che il classe 2002 possa restare in biancoceleste. Gattuso non ha mai nascosto la sua ammirazione nei suoi confronti per l'atteggiamento avuto durante il ritiro e lui vorrebbe giocarsi le sue carte nella Capitale.

ARTISTICO RESTA? - A favorire una sua permanenza sarebbero anche: la possibile partenza di Petar Ratkov, per il quale la Dinamo Mosca ha messo sul piatto 15 milioni di euro (va convinto il calciatore), e il ruolo di Boulaye Dia che potrebbe ritrovarsi sulla trequarti come già avvenuto in passato con Baroni. Questo permetterebbe ad Artistico di restare alla Lazio partendo, almeno sulla carta, dal ruolo di terzo attaccante a disposizione dell'allenatore.