Lazio, doppia pista: Frattesi e Pinamonti di nuovo insieme?

12.08.2026 10:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, doppia pista: Frattesi e Pinamonti di nuovo insieme?
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La Lazio guarda al mercato e pensa anche a una possibile reunion tutta neroverde. Il club biancoceleste è infatti interessato sia a Davide Frattesi sia ad Andrea Pinamonti. Due piste distinte che, se dovessero concretizzarsi entrambe, riporterebbero a giocare insieme i due ex compagni del Sassuolo.

L’ultima volta è stata nella stagione 2022/23, quando Frattesi e Pinamonti vestivano proprio la maglia neroverde. A distanza di tre anni potrebbero ritrovarsi alla Lazio, questa volta agli ordini di Gattuso. Insieme, tra Sassuolo e giovanili della Nazionale, hanno giocato 65 partite. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.