Lazio | Infortunio e mercato, doppio dilemma Tavares

RASSEGNA STAMPA - Peggio l’infiammazione al ginocchio o le voci che continuano a circolare sul suo futuro? Di certo, la Lazio non lo considera più imprescindibile e, davanti all’offerta giusta, sarebbe pronta a cederlo. Il ballottaggio con Pedraza è durato meno di una settimana: poi Nuno si è fermato per un problema al ginocchio che, inizialmente considerato di poco conto, lo ha costretto a saltare tutte e sei le amichevoli del precampionato.

Come raccontato da Gattuso, il portoghese è rientrato in patria per sottoporsi a un controllo specialistico. Ieri è tornato a Roma, oggi è atteso a Formello per una nuova valutazione. L’obiettivo è capire i tempi di recupero.

Intorno a Tavares, però, i dubbi sono anche di mercato. A metà luglio c’era stato un contatto con il Porto, ma il giocatore non era apparso convinto dal ritorno in Portogallo. A giugno si era fatto avanti anche il Besiktas, che ha poi virato su Ouattara. Non sono esclusi nuovi sondaggi dalla Turchia.

La Lazio lo ha inserito tra i sacrificabili. L’arrivo di Pedraza garantisce a Gattuso una soluzione sulla fascia sinistra e le difficoltà del mercato in entrata spingono il club a valutare le cessioni. La richiesta, riporta il Corriere dello Sport, è di circa 20 milioni di euro, con il 40% destinato all’Arsenal. Finora non sono arrivate offerte all’altezza.