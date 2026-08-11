Flaminio, lo sfogo di Di Giovambattista: "È una vergogna tutelata!" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno in cui è arrivato il parere della Soprintendenza sul progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio, il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, si è lasciato andare a uno sfogo sull'argomento. Il video che racconta il suo pensiero è stato condiviso sul profilo X dell'emittente:

"Ma ci siete mai andati al Flaminio? È un rudere, una vergogna tutelata. Siamo un Paese che fa ridere. Una barzelletta. I vincoli sono fatti anche per essere abbattuti. Qualcuno si prendesse in mano la situazione e abbattesse questi vincoli: è una cosa che fa orrore".

LAZIO-FLAMINIO: ARRIVA IL “SÌ CON RISERVA”, ILARIO ESPLODE SUI VINCOLI



La Conferenza dei Servizi sul progetto della Lazio per il Flaminio si avvia verso un parere favorevole, ma con prescrizioni importanti della Soprintendenza. Al centro restano la tutela della pensilina di… pic.twitter.com/naaz5ERcnG — Radio Radio (@RadioRadioWeb) August 11, 2026