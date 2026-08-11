Flaminio, lo sfogo di Di Giovambattista: "È una vergogna tutelata!" - VIDEO

11.08.2026 19:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Flaminio, lo sfogo di Di Giovambattista: "È una vergogna tutelata!" - VIDEO

Nel giorno in cui è arrivato il parere della Soprintendenza sul progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio, il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, si è lasciato andare a uno sfogo sull'argomento. Il video che racconta il suo pensiero è stato condiviso sul profilo X dell'emittente:

"Ma ci siete mai andati al Flaminio? È un rudere, una vergogna tutelata. Siamo un Paese che fa ridere. Una barzelletta. I vincoli sono fatti anche per essere abbattuti. Qualcuno si prendesse in mano la situazione e abbattesse questi vincoli: è una cosa che fa orrore".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.