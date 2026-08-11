Lazio, Noslin: "Mi sento più forte". E Taylor gli risponde... - FOTO

La Lazio ha completato la preseason. Il 16 agosto inizierà la sua stagione scendendo in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova nella speranza di poter iniziare nel migliore dei modi. Tra i giocatori che si stanno preparando anche psicologicamente per l'esordio c'è TIjjani Noslin che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune sue foto con la maglia away. Tra queste anche una sua trasformazione in un personaggio di One Piece.

Noslin ha anche aggiunto in didascalia di sentirsi pronto per la nuova stagione: "La preseason è finita, mi sento più forte e godo di ogni passo. Sono grato a Dio per il lavoro e i progressi. Siamo pronti". A commentare il suo posto sono stati anche alcuni suoi compagni come Kenneth Taylor che ha scritto "luffy" facendo riferimento al personaggio protagonista di One Piece (in italiano Rufy) e Nuno Tavares che si è complimentato per la sua collana: "nice chain, man".