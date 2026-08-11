Lazio, Doekhi e Provstgaard in affanno: Gattuso riflette sulla coppia difensiva

RASSEGNA STAMPA - Rimandati. Coppia di centrali da rivedere per Gattuso. Si tratta di Doekhi e Provstgaard, che non hanno convinto nell'ultima amichevole giocata a Frosinone. Tanto che il tecnico della Lazio nel secondo tempo ha deciso di inserire Romagnoli in campo per passare alla difesa a tre: "Ci saranno delle partite in cui forse potremmo giocare in questo modo. Dipende dagli avversari, quando vogliamo 'portare la spesa a casa'", ha spiegato in conferenza stampa.

Sicuramente si partirà con il 4-3-3: Gattuso chiede alla squadra di propositiva, di alzare il baricentro, di andare uomo su uomo con un atteggiamento coraggioso, con e senza palla. Ma è qui che entrano in gioco le caratteristiche dei due difensori: come riportato da Il Corriere dello Sport, entrambi sembrano andare in difficoltà in campo aperto.

Ecco perché nell'ultimo quarto d'ora il tecnico della Lazio ha testato la difesa a tre. L'opzione nasce anche dalle difficoltà degli interpreti difensivi attualmente titolari, ancora non perfetti a livello di movimenti e sincronismi. Non è escluso, quindi, che si possa vedere il cambio di modulo anche più spesso del previsto.