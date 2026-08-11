Calciomercato Lazio | Piccoli verso il Bologna: la chiave è Dallinga

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CALCIOMERCATO LAZIO - Roberto Piccoli è vicino a lasciare la Fiorentina. Nei prossimi giorni, infatti, il centravanti sembra destinato a cambiare squadra rimanendo in Serie A. Da tempo su di lui c'è l'interesse della Lazio, a caccia di un attaccante su richieste di Gattuso e dopo il 'no' di Ivanovic, diretto al Lens. Ma in pole ora ci sarebbe il Bologna di Tedesco, che sta trattando con il club viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

L'affare si può sbloccare presto grazie alla cessione di un altro centravanti rossoblù, ovvero Thijs Dallinga. Come riportato da Il Resto del Carlino, sull'olandese è forte il Werder Brema che avrebbe superato la concorrenza di altre squadre (tra cui il Genoa) per assicurarsi le prestazioni dell'ex Tolosa. Il suo addio aprirebbe le porte all'arrivo proprio di Piccoli al Bologna.

Pubblicato il 10/08