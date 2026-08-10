Lazio U18, mister Lombardi suona la carica: "Vogliamo tornare competitivi"

RASSEGNA STAMPA - Riparte anche la Lazio Under 18, affidata a Cristiano Lombardi. L'ex attaccante biancoceleste, classe 1995, è stato promosso alla guida della categoria dopo l'esperienza dello scorso anno sulla panchina dell'Under 16. E ha già le idee molto chiare sul percorso da intraprendere.

"Voglio un gruppo che sappia dove lavorare, che abbia un'attitudine importante. La Lazio viene da un campionato in cui ha faticato in questa categoria e vogliamo tornare a essere competitivi", ha spiegato Lombardi, consapevole delle difficoltà che attendono i suoi ragazzi.

Il tecnico ha poi raccontato il primo confronto avuto con la squadra: "Ho parlato con loro e ho spiegato la differenza di questa categoria, avendola fatta da vice un paio di anni fa. Un vero giocatore, se vuole fare di questo sport il suo mestiere, deve ambire a fare questi campionati. Siamo positivi nell'affrontare un campionato più difficile".

La parola d'ordine, almeno in questa prima fase, è entusiasmo. "Ai ragazzi ho chiesto di creare entusiasmo, è la base di partenza per fare un ottimo lavoro durante l'anno e far sì che abbiano ogni giorno voglia di migliorare. Poi piano piano arriveremo anche ai nostri obiettivi tecnico-tattici". Per parlare di formazione e idee in vista dell'esordio, però, c'è ancora tempo: "È presto, tra un paio di settimane inizieremo a buttare giù qualche idea". Prima viene la costruzione del gruppo, poi il campo.